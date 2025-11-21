Viral Emak-Emak Usir Pria Onani di Pinggir Jalan Bekasi Pakai Balok Kayu

ERA.id - Beredar video yang memperlihatkan seorang emak-emak mengusir pria yang beronani di kawasan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi.

Dari video dan narasi di akun X, pria tersebut berdiri di pinggir jalan. Kondisi saat itu sedang siang hari dan lalu lintas kendaraan sedang ramai lancar.

Pria itu membuka celananya dan onani di pinggir jalan ke arah emak-emak. Wanita itu geram dan mengambil balok kayu.

Dia memarahi pelaku dan memintanya pergi. Tak lama setelah itu, pria tersebut kabur. Dijelaskan, kejadian ini terjadi pada Kamis (20/11) kemarin.

Dikonfirmasi, Kapolsek Cikarang Pusat AKP Elia Umboh mengatakan pria itu adalah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

"(Pria tersebut) ODGJ," kata Elia Umboh saat dihubungi, Jumat (21/11/2025).

Namun, dia membantah jika kejadian tersebut terjadi pada Kamis kemarin. Umboh mengatakan video tersebut adalah video lama.

Untuk keberadaan ODGJ tersebut tak diketahui hingga saat ini.

"Yang upload (video itu) warga saya, untuk ODGJ mengingat cuma melintas setelah kejadian langsung jalan ke arah Tegal Danas dan keberadaan tidak diketahui," tuturnya.