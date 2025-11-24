Ayah Tiri Alvaro Kiano Ditangkap, Diduga Pelaku Utama Pembunuhan

ERA.id - Ayah tiri dari bocah berusia enam tahun, Alvaro Kiano Nugroho, ditangkap oleh kepolisian. Ayah tiri Alvaro diamankan atas dugaan pembunuhan.

"Baru diketemukan kerangka manusia yang diduga merupakan Alvaro. Tapi kita butuh kepastiannya dulu melalui pengecekan DNA dan pemeriksaan labfor ya," kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Nicolas Ary Lilipaly kepada wartawan dikutip Senin (24/11/2025).

Dia tak mau bicara banyak. Mantan Kapolres Metro Jakarta Timur hanya membenarkan seorang pria yang merupakan ayah tiri ditangkap dari kasus ini.

"Iya (ayah tiri korban ditangkap)," imbuhnya.

Sebelumnya, beredar kabar bocah laki-laki bernama Alvaro Kiano Nugroho dilaporkan hilang sejak Maret 2025 dan belum ditemukan hingga saat ini. Dari video dan narasi di akun Instagram @anomali.cancer, Alvaro dilaporkan hilang sejak 6 Maret silam.

Posisi terakhir bocah itu tak jauh dari rumahnya, yakni di sekitar Jalan Masjid Jami Al Muflihun, Pesanggrahan, Jakarta Selatan (Jaksel).

Anak ini memiliki ciri-ciri memakai kaus hitam, celana panjang hitam, berambut cepak, dan memiliki lesung pipi.

Saat itu, korban pamit untuk melaksanakan salat magrib di masjid bersama teman-temannya. Namun, Alvaro tak kunjung pulang ke rumah. Warga pun mencari keberadaan korban, namun nihil.

"Namun harapan mereka terantuk pada satu kenyataan pahit, rekaman CCTV di masjid rusak. Satu-satunya alat yang bisa menunjukkan jejak terakhir Alvaro tak bisa digunakan," demikian keterangan akun Instagram tersebut.