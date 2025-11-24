Viral Pria Pakai Mobil Sitaan dan Ngaku Anak Anggota Propam Polda Metro, Ternyata Cuma Bohong

ERA.id - Seorang pria yang mengaku anak dari anggota Porpam Polda Metro Jaya yang viral di media sosial menyampaikan permohonan maaf. Ia mengaku jadi anak anggota Propam lantaran takut dikejar penagih utang (debt collector).

Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi mengatakan pria yang videonya viral itu diketahui bukan anak anggota Propam Polda Metro Jaya. Budi menyebut pria itu merupakan anak dari anggota Polsek Tajur Halang.

"Iya, anggota Polsek Tajur Halang Aiptu Edi Prayitno. Saat ini anggota tersebut sudah dimintai keterangan," kata Budi.

Lalu, kata Budi, berdasarkan hasil pemeriksaan, mobil tersebut bukanlah barang bukti (BB) seperti yang diklaim oleh pria itu di video. Mobil itu rupanya kendaraan over kredit yang telah menunggak pembayaran cicilan.

"Iya (kendaraan pribadi, dia berbicara seperti itu) untuk menghindari debt collector," tuturnya.

Sementara itu, Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto juga menyatakan klaim pria di video itu tidak benar.

"Tidak benar orang tua yang bersangkutan anggota Propam, kendaraan dimaksud statusnya pindah kredit, bukan mobil barang bukti," kata Budi kepada wartawan dikutip Senin (24/11/2025).

Budi Hermanto kemudian mengirimkan video klarifikasi pria tersebut yang akhirnya diketahui berinisial MAF. Dia pun menyampaikan permohonan maaf karena mengaku-ngaku sebagai anak Propam Polda Metro Jaya.

"Saya ingin meminta maaf kepada institusi Polri karena sudah mencemarkan nama baik Polri," kata MAF.

MAF mengaku semua ucapannya hanya kebohongan belaka. Hal itu dilakukannya untuk menghindari debt collector yang mendatanginya.

"Saya terpaksa melakukan hal tersebut karena saya mendapatkan tekanan dan intimidasi dari debt collector," tuturnya.

Diketahui sebelumnya, video memperlihatkan seorang pria mengaku menggunakan mobil barang bukti hasil sitaan salah satu Polsek di sebuah parkiran mal di kawasan Bogor.

Dari video dan narasi di akun Instagram @feedgramindo, pria itu mengenakan kemeja dan celana berwarna hitam. Dia mengaku mobil yang digunakannya telah berizin.

Pria itu juga menyatakan dirinya seorang anak dari anggota Propam Polda Metro Jaya.

"BB Polsek, ini ada BB nya. Ada surat BB-nya, surat pinjam BB-nya. Dipinjam oleh Bapak saya, Bapak saya Propam di Polda Metro," ujar pria tersebut dalam video yang beredar.