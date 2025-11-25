Bikin Emak-Emak Pingsan, Tiga Pocong di Koja Diamankan Polisi, Begini Tampangnya

ERA.id - Tiga pengamen berinisial FS (15), RA (11), dan MZA (19) yang mengenakan kostum pocong diamankan oleh Polsek Koja, Jakarta Utara. Ketiga pocong ini diamankan karena dinilai meresahkan warga.

"Iya, kita amankan tiga pengamen berkostum pocong usai dapat laporan dari masyarakat," kata Kanit Reskrim Polsek Koja Polres Jakarta Utara AKP Fernando, dikutip Antara, Selasa (25/11/2025).

Fernando menjelaskan kehadiran pengamen berkostum pocong dan berkeliaran di jalan saat malam hari itu kerap membuat emak-emak ketakutan.

"Bahkan, ada emak-emak yang sampai pingsan gara-gara ketakutan," jelasnya.

Setelah diamankan di Polsek Koja, ketiga pengamen itu pun dibuatkan surat pernyataan agar tidak kembali melakukan hal serupa, lalu diserahkan kepada orang tua mereka.

Fernando mengatakan ketiga pengamen itu mengaku masih memiliki orang tua dan mengamen untuk membeli makan.

"Kami sudah pulangkan mereka kepada keluarganya dan minta agar tidak melakukan aksinya kembali," terang Fernando.