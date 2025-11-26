Polda Metro Audiensi dengan Keluarga Diplomat Arya Daru Hari Ini

ERA.id - Polda Metro Jaya akan bertemu dengan keluarga Diplomat Muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arya Daru Pangayunan alias ADP (39) untuk menjelaskan perkembangan hasil penyelidikan kasus kematian ADP yang tewas dengan kepala terlilit lakban, Rabu (26/11/2025).

"Benar (Polda Metro Jaya akan audiensi dengan keluarga)," kata pengacara keluarga Arya, Dwi Librianto saat dihubungi, Rabu (26/11/2025).

Pertemuan diagendakan dilakukan pukul 13.00 WIB. Istri dan ayah Arya, Meta Ayu Puspitantri serta Subaryo diundang dalam audiensi tersebut.

Belum diketahui Meta Ayu bakal hadir dalam pertemuan itu atau tidak. "Belum tahu karena) istri almarhum sedang sakit," tuturnya.

Diketahui, Arya Daru ditemukan tewas di indekosnya dengan kepala terlilit lakban, Selasa (8/7). Usai dilakukan serangkaian pengusutan, Polda Metro Jaya menyebut korban tewas diduga bukan karena dibunuh.

"Perlu kami sampaikan bahwa korban meninggal karena tidak ada keterlibatan pihak lain," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya saat itu, Brigjen Wira Satya Triputra saat konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Selasa (29/7).

Polisi belum menemukan adanya pidana dari perkara ini. Namun demikian, kasus kematian Arya tidak dihentikan penyelidikannya atau di-SP3.