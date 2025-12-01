Viral Petugas Stasiun Didorong hingga Nyaris Tertabrak Kereta, Pelaku Ternyata ODGJ

ERA.id - Beredar video seorang perempuan mendorong petugas stasiun hingga nyaris tertabrak KRL di Stasiun Gang Sentiong, Jakarta Pusat (Jakpus). Perempuan itu ternyata orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ.

Kapolsek Johar Baru Kompol Saiful Anwar membenarkan perempuan sekaligus orang yang mendorong petugas keamanan KRL tersebut adalah ODGJ.

"Iya jadi itu begutu dilimpahkan dari KCI ke mari, terus ke polsek ternyata di sini kita diinterogasi, diperiksa, itu nggak nyambung. Karena memang orang gangguan jiwa," kata Saiful saat dihubungi, Senin (1/12/2025).

Saiful membenarkan pihaknya juga menanyakan maksud perempuan tersebut mendorong petugas hingga hampir tertemper kereta, namun jawabannya tak jelas. Karena itu, pelaku diserahkan ke dinas sosial (dinsos).

"Iya ODGJ, langsung diserahkan ke dinsos," tuturnya.

Dalam video yang diunggah akun Instagram @jabodetabek24info, petugas itu sedang meniup pluit ketika kereta sedang melintas. Perempuan yang berada di belakang itu kemudian mendorong petugas hingga tubuhnya oleng dan hampir jatuh ke arah kereta yang sedang melintas.

Beruntung, petugas itu berhasil menahan keseimbangan saat didorong sehingga tak terjatuh. Dia kemudian seperti memarahi perempuan tersebut. Namun saat sadar diduga perempuan itu orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), petugas menjauh.

Sementara perempuan itu setelah mendorong petugas terlihat tersenyum atau tertawa. Tak lama setelah itu, perempuan tersebut langsung diamankan.