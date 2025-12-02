Imbas Reuni 212, Kereta yang Mesti ke Gambir Terpaksa Disetop di Jatinegara

ERA.id - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta terpaksa menghentikan 12 kereta api jarak jauh (KAJJ) di Stasiun Jatinegara saat Reuni Akbar 212 berlangsung di Monumen Nasional (Monas) pada hari ini, Selasa (2/12).

Pejabat Yang Melaksanakan Tugas (PYMT) Manager Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Detty Nurfatma Kusumah mengatakan, penyesuaian pola itu untuk mengantisipasi potensi kepadatan penumpang dan lalu lintas di sekitar Stasiun Gambir.

Adapun KAJJ yang berhenti luar biasa di Stasiun Jatinegara pada 2 Desember 2025, yakni KA Bima, KA Gajayana, PLB Cakrabuana, KA Sembrani, KA Pandalungan dan PLB Argo Bromo Anggrek. Lalu KA Argo Lawu, KA Purwojaya, KA Taksaka, PLB Gunungjati, PLB Manahan serta KA Argo Anjasmoro.

PT KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta mengimbau penumpang untuk memperhatikan kembali jadwal keberangkatan KA serta menyesuaikan titik naik atau turun penumpang.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta memastikan pelayanan tetap berjalan optimal dan penumpang dapat melakukan perjalanan dengan aman, tertib dan sesuai jadwal yang telah disesuaikan.