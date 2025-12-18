Kronologi Pengendara Motor Tewas Terlindas Minitrans di Pakubuwono

ERA.id - Pengendara sepeda motor, M. Akmal Haikal (21) tewas usai ditabrak bus Minitrans di sekitar Jalan Pakubuwono VI, Jakarta Selatan (Jaksel), Rabu (17/12) kemarin.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani menjelaskan kejadian berawal ketika Akmal melaju dari arah barat timur sekira pukul 05.30 WIB kemarin. Saat belok kanan ke Jalan Bumi, Akmal terjatuh dari sepeda motornya diduga karena tergelincir.

Pada saat yang sama, sebuah bus Minitrans yang dikemudikan oleh W (47) datang dan langsung menabrak Akmal yang berada di depannya.

"Karena jarak yang sudah begitu dekat akhirnya kendaraan bus Minitrans Jakarta yang dikemudikan saudara W tidak dapat menghindar dan menabrak kendaraan sepeda motor Honda Beat yang dikemudikan saudara M. Akmal Haikal yang sudah terjatuh," kata Ojo kepada wartawan, Kamis (18/12/2025).

Akmal tewas di lokasi kejadian dengan luka di kepala. Polisi yang menerima informasi adanya kecelakaan langsung menuju ke TKP untuk mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Fatmawati. Ojo kemudian mengatakan polisi masih mengusut kecelakaan ini.