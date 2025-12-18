Ngaku Tidak Terganggu Ade Tya, Ari Lasso Pilih Fokus dengan Dearly Joshua

ERA.id - Kuasa hukum Ari Lasso, Hendarsam Marantoko, menegaskan bahwa unggahan kliennya tidak terganggu dengan Ade Tya alias AT. Ia juga menekankan hubungan Ari dan Dearly Joshua baik-baik saja.

"Ya, biasalah, dinamika (orang pacaran). Masih, masih putus nyambung, atau gimana? Nah, tadi katanya lagi lagi off, biasa itu. Apakah nanti nyambung lagi atau enggak, ya kita lihat aja nanti, ya," ujar Hendarsman ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (17/12/2025).

Hendarsman juga menekankan bahwa Ari Lasso tidak terganggu dengan kemunculan AT. Ari disebut hanya fokus kepada Dearly saja.

"Mas Ari tidak terganggu dengan AT, sebenarnya. Dia lebih fokus ke ini, apa namanya, dia dengan Mbak Dearly aja, gitu loh," tegasnya.

Sementara itu, terkait unggahan pelantun "Hampa" yang menyiratkan adanya gugatan hukum, kuasa hukum Ari menyebut unggahan tersebut murni bagian dari proses hubungan pribadi.

"Oh enggak, itu hubungan. Posting itu enggak ada kaitannya sama gugatan hukum atau pihak lain," jelasnya.

Ari Lasso diketahui memilih untuk mengakhiri hubungannya dengan Dearly Joshua lewat unggahan di Instagram beberapa waktu lalu. Ari menyebut dirinya tidak pantas bersanding dengan Dearly Joshua.