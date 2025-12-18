Pertama Kali Isi Suara Animasi, Keanu Azka Akui Kesulitan

ERA.id - Aktor cilik Keanu Azka mendapat kepercayaan untuk mejadi pemeran utama dalam film Garuda Di Dadaku. Ia mengaku ini merupakan film animasi pertamanya dan merasa sedikit kesulitan saat mengisi suara.

"Rasanya seneng banget ya bisa dipercaya buat meranin Putra di film Garuda Di Dadaku. Ini juga pertama kali aku jadi pengisi suara animasi," ungkap Keanu saat ditemui di Press Conference: Teaser Poster & Teaser Trailer film Garuda Di Dadaku di XXI Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025).

Ia juga mengaku cukup kesulitan mengisi suara film animasi Garuda Di Dadaku.

"Lumayan susah. Tapi untungnya aku dibantu sama Om Ronny, sama ada coach suaranya juga," tuturnya.

Keanu memang menyukai sepak bola di kehidupan nyata, sehingga ia merasa karakter Putra cukup dekat dengan dirinya. Karakter Putra digambarkan sebagai anak yang memiliki cita-cita besar di dunia sepak bola. Kemiripan tersebut yang membuatnya lebih mudah untuk memahami karakter Putra.

"Jadi itu juga lumayan jadi ngebantu aku juga. Aku bisa lebih tau, oh Putra kayak gini. Mirip nih kayak aku juga," ujarnya.

Untuk proses pengisian suara, Keanu mengaku membutuhkan waktu sekitar satu minggu, ditambah beberapa hari tambahan untuk pengambilan suara ulang.

"Aku waktu itu kalau enggak salah seminggu, terus sama ada empat hari lagi,” pungkasnya.

Film animasi Garuda Di Dadaku dijadwalkan tayang pada tahun 2026.