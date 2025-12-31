Malam Tahun Baru di Jakarta Dijaga 2.000 Aparat Gabungan

ERA.id - Polisi mengaku siap untuk mengamankan perayaan malam tahun baru di Jakarta, Rabu (31/12/2025). Ribuan personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan kegiatan tersebut.

"Lebih dari 2.000 personel akan diterjunkan gabungan TNI-Polri," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin di PTIK Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Perayaan malam tahun baru digelar di kawasan Ancol, Jakarta Utara; Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur; dan di Jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin, Jakarta Pusat. Komarudin mengatakan polisi sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mengurai kemacetan yang mungkin terjadi di sekitar Jalan Sudirman-Thamrin karena di lokasi tersebut bakal ada car free night dari 18.00-02.00 WIB.

Masyarakat diminta tak memarkirkan kendaraannya secara sembarangan jika ingin ikut car free night. Pengunjung dapat parkir di IRTI; Stasiun Gambir; kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Lapangan Banteng; hingga di Djakarta Theater.

Jika ingin menggunakan transportasi umum, masyarakat dapat memakai MRT dan/atau bus TransJakarta.

"Kemudian yang nanti akan diizinkan masuk ke Jalan Sudirman-Thamrin hanya teman-teman dari tim medis, mobil ambulans, mobil damkar, ini yang boleh berada di jalur tersebut. Selebihnya tentu harus kami batasi," tuturnya.