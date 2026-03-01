Ali Khamenei Gugur Diserang AS-Israel, Iran Berkabung 40 hari dan Libur Kerja Seminggu

ERA.id - Presiden Iran, ketua pengadilan, dan anggota Dewan Wali Iran akan menjalankan tugas Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei yang gugur usai diserang Amerika Serikat dan Israel, Sabtu, kata Wakil Presiden Pertama Iran Mohammad Mokhber.

"Presiden, ketua pengadilan, dan seorang anggota Dewan Wali akan menjalankan tugas Pemimpin Tertinggi di masa kekosongan jabatan," ungkap kantor berita IRNA mengutip Wapres Mokhber.

Pada Sabtu pagi (28/2) waktu setempat, Amerika Serikat dan Zionis Israel menyerang Iran, termasuk ibu kota Teheran, sehingga merusak infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa rakyat sipil.

Iran kemudian melancarkan serangan rudal balasan ke wilayah Israel serta fasilitas militer AS di Timur Tengah.

Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei dikonfirmasi gugur akibat serangan rudal AS-Israel terhadap tempat kerjanya. Menyusul wafatnya Khamenei, pemerintah Iran mengumumkan masa berkabung selama 40 hari dan libur kerja selama seminggu.

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dan Angkatan Darat Iran, dalam pernyataan tertulis mereka, bersumpah akan membalas kematian Khamenei.

Sumber: Sputnik