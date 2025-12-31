Rumah Selebgram DJ Donny Dilempar Molotov, Efek Doyan Umbar Kebobrokan Pemerintah?

ERA.id - Selebgram DJ Donny atau Ramond Dony Adam diteror. Rumahnya di kawasan Jakarta dilempar molotov oleh orang tak dikenal (OTK), Rabu (31/12/2025).

Dia pun melapor ke Polda Metro Jaya tertanggal 31 Desember 2025. Mantan calon legislatif (caleg) dari PDIP ini melaporkan pelanggaran UU Darurat dan/atau Pasal 187 KUHP dan/atau Pasal 335 KUHP dan/atau Pasal 356 KUHP.

DJ Donny menjelaskan dirinya menerima paket berisi bangkai ayam pada Senin (29/12) malam. Dia mengaku tak mempermasalahkan hal itu. Namun pada dini hari tadi, selebgram ini mengaku menerima teror molotov. Khawatir akan keselamatan keluarganya dan orang lain, dia melapor ke polisi.

"Semalam saya pulang, saya tidur, jam 03.00 WIB di CCTV terekam orang lempar molotov ke rumah saya. Untung aja Allah masih baik sama saya. Apinya mati duluan," kata DJ Donny di Polda Metro Jaya, Rabu (31/12/2025).

Dari rekaman CCTV-nya, ada dua orang pria yang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor. Mereka melempar molotov dan jatuh ke atas mobilnya. Beruntung api padam karena saat itu kondisi sedang hujan.

"Jadi pecahan kaca dan pecahan bom molotovnya masih ada di rumah saya. Masih ada di rumah saya, belum saya apa-apain di TKP-nya, makanya saya mau lapor dulu," tuturnya.

Sebelum pelemparan molotov itu, DJ Donny melihat dari CCTV jika ada seseorang dengan memakai jaket ojek online (ojol) bolak-balik ke rumahnya. Dia memperkirakan orang tersebut memantau rumahnya.

Mantan caleg ini pun menyebut polisi harus segera menangkap pelaku yang menerornya. "Maksud saya, ini harus diungkap segera. Kalau enggak diungkap, nanti persepsi publik terhadap pemerintah jadi buruk," imbuhnya.