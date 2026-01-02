Pembakar Kios di Kalibata dalam Kasus Polisi Keroyok Matel Ditangkap

ERA.id - Polisi menyampaikan pelaku yang membakar sejumlah kios dan merusak kendaraan buntut peristiwa pengeroyokan dua debt collector MET (41) dan NAT (32) hingga tewas di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan (Jaksel), telah ditangkap.

"Pelaku pembakarannya kami sudah tangkap dan sedang dalam proses pengembangan terhadap tersangka lainnya," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin dalam acara Rilis Akhir Tahun Polda Metro Jaya 2025 di Mapolda Metro Jaya, Rabu (31/12/2025).

Namun, Iman tidak mengungkap lebih jauh ihwal identitas maupun berapa pelaku pembakaran yang telah ditangkap.

Mantan Kapolres Tangsel ini hanya menambahkan kasus akan ditangani secara transparan dan berimbang, termasuk penegakan hukum terhadap anggota Polri yang terbukti terlibat dalam pengeroyokan.

Penyidik juga hingga saat ini masih memburu tersangka lainnya dan terus melakukan pendalaman untuk mengungkap rangkaian peristiwa secara utuh.

Sebelumnya, beredar video yang memperlihatkan dua orang terkapar bersimbah darah di jalanan di kawasan Kalibata. Akhirnya diketahui, kedua korban adalah debt collector. Satu di antara korban tewas di TKP. Untuk satu lainnya dalam kondisi kritis.