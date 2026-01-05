Avanza Nyetir Lawan Arah dengan Santai di Tol Bandara Soetta, Kini Dicari Polisi

ERA.id - Beredar video yang memperlihatkan mobil Toyota Avanza berkendara melawan arah di jalan tol arah Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta).

Dari video yang beredar, terlihat Avanza bewarna silver itu dengan santai berkendara melawan arah dari bahu jalan tol. Padahal saat itu dari arah sebenarnya, arus lalu lintas tampak ramai lancar.

Kasat Lantas Polresta Bandara Soekarno-Hatta AKP Sularno menjelaskan peristiwa itu terjadi pada Sabtu (3/1) pagi. Mobil itu mulanya melaju dari Tol Sedyatmo menuju Gerbang Tol Benda Utama di Km 3.

"Tiba-tiba sebelum masuk ke area transaksi gardu 7 entrance Benda, kendaraan berhenti lalu memutar balik dan melaju melawan arah ke arah Soetta," kata Sularno kepada wartawan, Senin (5/1/2025).

Petugas gerbang tol sempat berlari untuk mengejar dan mencegah mobil itu melawan arah. Namun, Avanza tetap melaju meski tindakannya tersebut membahayakan.

"Melihat kejadian tersebut satpam gerbang berlari dan teriak untuk mencegah agar kendaraan tersebut tidak putar arah tapi kendaraan tetap melaju dan tidak teridentifikasi," jelasnya.

Polisi masih mencari Avanza yang melanggar aturan tersebut. Penyisiran rekaman CCTV dilakukan untuk mengidentifikasi pelat kendaraan.