Ryan Adriandhy Pastikan Ada Sekuel Film Na Willa

ERA.id - Sutradara film Na Willa, Ryan Adriandhy, memastikan film yang tayang Lebaran ini akan berlanjut ke perjalanan berikutnya.

“Ya, doakan saja. Kami sudah merencanakan bahwa cerita Na Willa akan terus berlanjut,” ujar Ryan saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (10/3/2026).

Ryan lantas menjelaskan buku Na Willa karya Reda Gaudiamo ini memiliki tiga seri. Namun khusus untuk film pertama, Ryan tidak merangkum tiga seri tersebut.

Sutradara muda ini memilih untuk mengemas film pertama Na Willa hanya berdasarkan buku pertama saja. Hal ini karena perkembangan karakter Na Willa pada tiap buku berbeda-beda.

“Saya memutuskan untuk fokus pada buku pertama saja. Hal ini dikarenakan pertumbuhan karakter Na Willa di ketiga buku tersebut sangat signifikan, terutama dalam hubungannya dengan sahabat, guru, hingga orang tua,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ryan menegaskan di film pertama ini ia ingin fokus mengenalkan Na Willa kecil bersama keluarga dan sahabat.

“Kami ingin memperlihatkan prosesnya tumbuh, ibarat ulat yang menjadi kupu-kupu. Jadi, seharusnya memang akan ada sekuelnya, dan rencana untuk itu pun sudah ada,” tutupnya.

Film Na Willa mengikuti kisah anak berusia 5 tahun yang hidup di Surabaya pada era 1960-an. Film ini akan menunjukkan keseharian, tingkah lucu, dan juga imajinasi Na Willa. Film ini akan tayang pada 18 Maret 2026.