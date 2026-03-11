Perankan Karakter Ustaz, Emir Mahira Harus Tahan Tatap Mata hingga Jalani Ritual

ERA.id - Emir Mahira dan Azizi Asadel alias Zee reuni di film terbaru garapan MD Pictures, Kupilih Jalur Langit. Emir pun mengungkap kesulitan menjadi seorang ustaz di film ini.

Saat ditemui di MD Places, Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2026), Emir Mahira mengungkap kali ini ia harus memerankan karakter seorang ustaz. Karakter itu pun mengharuskan Emir menghapal ayat-ayat suci Al-Qur’an hingga tidak melakukan kontak mata.

“Kalau aku dipertemukan langsung dengan seorang ustaz bernama Ustaz Urwat. Kita workshop beberapa kali, belajar lafalan surat-surat, dan belajar gerak-gerik ustaz yang tumbuh di pesantren itu seperti apa. Pandangan matanya ke mana, jalannya bagaimana,” ujar Emir Mahira.

Tantangan menahan kontak mata pun diakui Emir menjadi hal paling sulit untuk dilakukan. Apalagi karakter ustaz yang dimainkan memang harus menahan pandangan mata.

“Karena ustaz ini punya kecenderungan untuk sulit menatap mata perempuan (menundukkan pandangan). Mencontoh Nabi di mana geraknya agak turun tapi dengan tujuan jalan yang jelas. Itu tantangan buat aku,” jelasnya.

Pendalaman karakter yang tidak berani untuk menatap lawan jenis ini rupanya terbawa di kehidupan Emir. Emir mengaku ia sempat sulit untuk menatap mata seseorang dengan waktu yang lama.

“Justru malah kebawa ke dunia nyata. Jadi kebiasaan kalau ngomong matanya ke mana. Dulu aku susah menatap mata orang lama-lama, sekarang di film ini aku balik ke masa itu lagi demi karakter Furqon,” katanya.

Lebih lanjut, Emir Mahira mengungkap ritual khusus yang harus dilakukan sebelum memulai syuting sebagai Furqon.

“Kalau aku sebagai Furqon, sebelum mulai take aku biasanya baca Ta'awudz dan Basmalah untuk masuk ke karakter ustadnya. Tapi kalau lagi break, aku milih lepas karakter biar seimbang,” pungkasnya.

Film Kupilih Jalur Langit akan tayang mulai 23 April 2026.