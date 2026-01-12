Viral Nenek Tertangkap Basah Curi 16 Baju di Pasar Tanah Abang

ERA.id - Seorang nenek ditangkap polisi usai mencuri 16 baju pria di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Jumat (9/1) sore sekitar pukul 15.00 WIB.

"Kami menerima laporan dan tim kami melakukan cek TKP kejadian seorang nenek yang melakukan pencurian viral di media sosial," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Polisi Reynold Hutagalung di Jakarta, dikutip Senin (12/1/2026).

Reynold mengatakan, pada Rabu (7/1) siang sekitar pukul 11.00 WIB, saat itu saksi sedang bekerja sebagai karyawan toko. Kemudian, dia curiga terhadap pengunjung karena barang dagangan yang ada di tumpukan menonjol.

"Kemudian setelah didekati ternyata diduga pelaku sudah mengambil baju sebanyak 16 potong dengan cara dimasukkan ke dalam baju gamis," katanya.

Kemudian, baju itu terjatuh dan langsung diketahui saksi sebagai penjaga toko. Selanjutnya diduga pelaku dibawa ke Pos RW 04 Jati Baru, Kampung Bali, Tanah Abang, untuk dimediasi dengan pemilik toko.

Dari hasil mediasi, pemilik toko meminta untuk dibayar semua barang yang sudah diambil, tetapi pelaku hanya menyanggupi membayar tujuh potong dengan nominal Rp1.225.000. "Untuk yang sembilan potong dikembalikan lagi ke pemilik toko," katanya.