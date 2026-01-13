Pedagang Cilok di Jakbar Ditusuk Teman Sendiri, Polisi: Bosnya Sama

ERA.id - Beredar kabar seorang pedagang cilok tewas dibunuh di sebuah kontrakan di kawasan Kembangan, Jakarta Barat (Jakbar).

Dari narasi di akun Instagram @kembangan.info, pelaku menusuk korban berkali-kali dengan pisau. Korban sempat berteriak minta tolong. Warga yang mendengar teriakan itu langsung mendobrak pintu kontrakan dan melihat korban bersimbah darah.

Pelaku kemudian diamankan dan dibawa ke kantor polisi. Kasus ini terjadi disebut-sebut karena pelaku dendam dengan korban.

Kapolsek Kembangan Kompol M. Taufik Iksan membantah korban telah tewas. Pedagang cilok ini masih dirawat secara intensif di rumah sakit (RS).

"(Kasus ini adalah) penganiayaan. Korban dan pelaku sama-sama pedagang cilok, bos yang sama," kata Taufik Iksan kepada wartawan, Selasa (13/1/2026).

Dia belum mau mengungkapkan kronologi kejadian ini. Pun betul tidaknya pelaku telah diamankan.

Taufik hanya menyebut pihaknya masih mendalami kasus ini.