Adik di Jakut Hantamkan Palu ke Kepala Kakaknya hingga Tewas

ERA.id - Remaja berinisial MAH (16) diamankan setelah menganiaya kakaknya, MAR (21) hingga tewas di Kelapa Gading, Jakarta Utara (Jakut), Selasa (24/2) sore.

Kasat PPA Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Ni Luh Sri Arsini menjelaskan peristiwa ini dipicu oleh kekesalan pelaku terhadap kakaknya yang telah memuncak karena masalah barang pribadi dan kecemburuan.

Kejadian penganiayaan itu berawal ketika barang-barang pribadi milik MAR diletakkan di kamar pelaku. Barang itu tak juga dipindahkan meski korban telah ditegur. Sang adik yang kesal langsung memukul kepala kakaknya dengan palu.

"Ketika ditegur oleh Ibunya, si Abangnya cuek responnya, kurang menyenangkan buat si Adik. Itulah pemicu dia menjadi marah sekali gitu. Kemudian langsung ngambil palu dari dapur, diketok ke kepala kakaknya saat kakaknya ngasih makan binatang," kata Ni Luh Sri kepada wartawan, Kamis (25/2/2026).

MAR langsung jatuh tersungkur usai dianiaya. Pelaku tak menghentikan aksinya dan kembali memukul kepala kakaknya sebanyak lima kali. Korban lalu dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong.

Selain masalah barang pribadi, polisi menduga ada faktor kecemburuan di dalam internal keluarga. Pelaku merasa orang tuanya memberikan perhatian lebih kepada sang kakak.

"Perasaan anaknya, orang tuanya perhatiannya lebih ke kakaknya gitu. Kan sebelumnya juga ada masalah keluarga sih, internal keluarga gitu kan yang merasa si anak merasa kakaknya lebih diperhatikan gitu, apa maunya diturutin gitu," tutur Ni Luh.

Saat ini, pihak kepolisian tengah berkoordinasi dengan pihak keluarga untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku.

"Ini rencana kita hari ini mau itu, pemeriksaan psikiatrikum. Nanti akan ini di rumah sakit. Tadinya kan kita mau semalam, cuma ada permintaan dari pihak keluarga untuk dilaksanakan hari ini saja karena malam sudah larut," jelasnya.