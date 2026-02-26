Playoff Liga Champions Usai, Berikut Tim yang Lolos ke Fase 16 Besar

ERA.id - Empat tim terakhir lolos ke babak 16 besar Liga Champions 2025/26 melalui jalur playoff pada Kamis dini hari WIB. Menjadi pelengkap daftar tim yang lolos 16 besar kompetisi elite Eropa tersebut.
Atalanta lolos secara dramatis setelah mengalahkan Borussia Dortmund 4-1 pada leg kedua, memastikan kemenangan agregat 4-3, meski Dortmund sempat memperkecil skor lewat Karim Adeyemi.
Real Madrid juga melaju seusai menundukkan Benfica 2-1. Sempat tertinggal oleh gol Rafa Silva, Madrid membalas melalui Aurelien Tchouameni dan Vinicius Jr. Los Blancos lolos dengan agregat 3-1.
Paris Saint-Germain menyusul setelah bermain imbang 2-2 melawan AS Monaco. Hasil itu cukup membawa PSG unggul agregat 5-4.
Sementara itu, Galatasaray menyingkirkan Juventus secara dramatis lewat perpanjangan waktu. Juventus sempat unggul 3-0. Membuat agregat imbang 5-5 dan laga berlanjut ke extra time. Di babak tambahan, Victor Osimhen mencetak gol pada masa injury time babak pertama perpanjangan waktu, disusul Baris Alper Yilmaz pada menit ke-119. Galatasaray akhirnya lolos dengan agregat 7-5.
Undian babak 16 besar dijadwalkan berlangsung pada Jumat (27/2) pukul 18.00 WIB.
Berdasarkan laman resmi UEFA, berikut hasil leg dua playoff dan daftar tim yang lolos 16 besar Liga Champions:
Atletico Madrid 4-1 Cluh Brugge (agregat 7-4)
Newcastle United 3-2 Qarabag (agregat 9-3)
Bayer Leverkusen 0-0 Olympiacos (agregat 2-0)
Inter Milan 1-2 Bodo/Glimt (agregat 2-5)
Juventus 3-2 Galatasaray (agregat 5-7)
Paris Saint-Germain 2-2 AS Monaco (agregat 5-4)
Real Madrid 2-1 Benfica (agregat 3-1)
Lolos langsung
Arsenal
Bayern Munchen
Liverpool
Tottenham Hotspur
Barcelona
Chelsea
Sporting
Manchester City
Lolos jalur playoff
Atletico Madrid
Newcastle United
Bodo/Glimt
Bayer Leverkusen
Atalanta
Real Madrid
Paris Saint-Germain
Galatasaray