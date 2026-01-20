Pramono: Saya Tak Mau Masyarakat Pakai Kendaraan Pribadi di Jakarta

ERA.id - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo ingin masyarakat berpindah dari menggunakan kendaraan pribadi ke transportasi umum secara maksimal.

"Transjakarta secara keseluruhan konektivitasnya 92 persen terhubung. Pemanfaatannya mungkin 23,4 persen," kata Pramono di Petojo Utara, Jakarta Pusat, Selasa (20/1/2026).

Pramono tak ingin masyarakat masih menggunakan transportasi pribadi dari rumah tetapi menitipkannya ke "park and ride", kemudian baru menggunakan transportasi umum.

"Saya ingin meningkatkan ini supaya orang itu secara terus-menerus memanfaatkan angkutan umum yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," katanya.

Pramono juga ingin agar lebih dari 30 persen masyarakat secara terus-menerus benar-benar menggunakan transportasi umum yang dimiliki Pemerintah Jakarta seperti JakLingko, Transjakarta, Transjabodetabek, LRT hingga MRT.

“Saya inginnya kalau masyarakat kita sudah menggunakan katakanlah di atas 30 persen transportasi umum secara terus-menerus secara signifikan, itu pasti akan mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta,” ujarnya.

Sebagai salah satu upaya mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi umum, Pramono pun mengadakan program 15 golongan gratis.