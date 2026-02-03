Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas di SCBD, Diduga Terkait Saham Gorengan

ERA.id - Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di sebuah kantor sekuritas di gedung Equity Tower, SCBD, Jakarta Selatan (Jaksel), untuk mendalami dugaan pidana pasar modal, Selasa (3/2/2026).

Berdasarkan pantauan di lokasi, penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri tiba di gedung Equity Tower sekira pukul 16.55 WIB. Mereka membawa sejumlah boks kontainer plastik untuk menyimpan barang bukti.

"(Penggeledahan terkait) perkara pasar modal, yang saat ini lagi ramai saham gorengan," kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak, Selasa (3/2/2026).

Mantan Dirreskrimsus Polda Metro Jaya ini menyebut penggeledahan dilakukan di kantor PT Shinhan Sekuritas. Kegiatan itu masih berlangsung hingga saat ini.

"PT Shinhan Sekuritas, yang merupakan penjamin emisi efek PT MML (Multi Makmur Lemindo), saat IPO (atau) penawaran umum perdana," tuturnya.