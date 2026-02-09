Pria di Jakbar Dituduh Panggul Mayat, Ternyata Cuma Gendong Biawak, Teganya Warga!

ERA.id - Seorang pria di tengah permukiman warga, tepatnya di RT 012 RW 06 Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, membuat banyak orang berpikir negatif. Si pria dituduh memanggul mayat.

Bahkan Kanit Reskrim Polsek Tambora, AKP Sudrajat Djumantara pun sampai menyelidiki aksi pria tersebut, Minggu kemarin.

Sudrajat menambahkan, si pria membawa mayat pada Sabtu (7/2) malam sekitar pukul 18.58 WIB.

Setelah diselidiki, ternyata si pria yang bernama Dede Suherli itu, membawa biawak. Hal itu diakui Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Zulkan.

Arfan bilang, Dede sebelumnya membeli biawak di kawasan Petojo, Jakarta Pusat. Dia berjalan ke rumah sambil manggul biawak karena tak punya uang untuk transportasi.

Sementara itu, pada video yang diunggah oleh akun Instagram @infojakbar24, pria itu mengenakan baju kaus lengan panjang berwarna hitam, celana jins sobek serta sepatu berwarna hitam, tanpa sama sekali menutup wajahnya.

Ia berjalan di antara rumah-rumah warga sambil memanggul sesuatu yang terbungkus karung berwarna putih. Isi karung itulah yang diduga oleh orang yang merekam video CCTV itu sebagai mayat.

"Ini kepalanya nih. Diduga membawa mayat, entah orang mana dan ini kakinya tuh," kata suara dalam video mengidentifikasi bentuk dalam karung yang dipanggul oleh pria itu.

Meskipun berjalan dalam Gang 2 Kampung Krendang Selatan dengan warga yang masih beraktivitas, pria yang diduga membawa mayat itu tidak sedikit pun dicurigai.

Awalnya ia berjalan lurus menuju arah CCTV. Kemudian ia berbelok ke kanan, lalu berbalik ke arah kiri hingga hilang dari pantauan CCTV.