Bus TransJakarta Lindas Pejalan Kaki hingga Tewas, Begini Kronologinya

ERA.id - Peristiwa nahas menimpa seorang pejalan kaki bernama Sutaji (27) di sekitar Jalan Margasatwa Raya, Jakarta Selatan (Jaksel), Rabu (12/2/2026) sekira pukul 14.20 WIB. Sutaji tewas usai dilindas Bus TransJakarta.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani menjelaskan peristiwa berawal ketika bus TransJakarta yang dikemudikan oleh SH (55) melaju di Jalan Margasatwa Raya arah timur menuju barat.

Sesampainya di TKP, tepatnya di Bus Stop Taman DDN, SH secara tiba-tiba melindas Sutaji hingga tewas.

"Sesampainya di TKP tepatnya di Bus Stop Taman DDN, diduga roda belakang kendaraan bus Transjakarta melindas seorang pejalan kaki saudara S," kata Ojo kepada wartawan, Kamis (12/2/2026).

Sutaji tewas dengan luka di kepala. Polisi yang menerima informasi adanya kecelakaan langsung menuju ke lokasi untuk mengevakuasi korban.

Jasad pejalan kaki ini dibawa ke Rumah Sakit (RS) Fatmawati, Jaksel. Penyebab pasti Sutaji bisa terlindas bus TransJakarta belum diketahui. Polisi masih melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengusut kasus tersebut.

Terpisah, Kepala Departemen Humas dan CSR PT Transportasi Jakarta, Ayu Wardhani menyampaikan duka cita mendalam atas insiden itu. Ayu mengatakan TransJakarta menyerahkan proses hukum yang berjalan ke pihak kepolisian.

"Saat ini kami menyerahkan seluruh proses penanganan dan penyelidikan kepada pihak kepolisian serta menghormati prosedur hukum yang berjalan. Kasusnya saat ini telah ditangani oleh Polda Metro Jaya," ucap Ayu.