Demi Jernihkan Pikiran, Hamish Daud Tetap Pergi Umrah Meski Situasi Timur Tengah Memanas

ERA.id - Aktor Hamish Daud tetap berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umrah. Keberangkatan ini tetap dilakukan Hamish meski situasi di Timur Tengah sedang mencekam.

Keputusan Hamish Daud untuk tetap pergi umrah di tengah situasi yang memanas ini mengundang beragam kekhawatiran. Hal ini lantaran pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah mengimbau agar travel keberangkatan untuk menunda perjalanan.

Namun di sisi lain, mantan suami Raisa Andriana ini tetap memutuskan untuk menjalankan ibadah sebagai mana yang sudah dijadwalkan. Menurutnya, ia sudah berkonsultasi dengan pihak travel untuk keberangkatan tersebut.

"Situasi memang kurang ini ya, kurang bagus. I don't know, cuman pas ngomong sama travel agen di situ katanya aman-aman saja," ujar Hamish saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2026).

Hamish lantas menjelaskan bahwa sejauh ini tidak ada informasi mengenai pembatalan keberangkatan tersebut. Ia pun mengakui tujuannya berangkat umrah untuk menjernihkan pikiran.

"Yeah, I just wanna, yeah, I just wanna go there and just clear my head," tegasnya.

Lebih lanjut, pemain film Senin Harga Naik itu mengatakan ia akan berada di Tanah Suci selama satu minggu.

"Iya... mudah-mudahan aman semuanya ya. Karena saya sendirian saya cuma seminggu saja," pungkasnya.