Meriam Bellina Lepas Citra Antagonis di Senin Harga Naik, Jadi Ibu Tunggal 3 Anak

ERA.id - Meriam Bellina kembali dipercaya memerankan tokoh ibu dalam film terbaru, Senin Harga Naik. Menariknya, di film ini Meriam Bellina merasa terikat dengan sosok ibu yang diperankan.

Berperan sebagai Retno, Meriam Bellina digambarkan memiliki tiga orang anak yakni Amal (Andri Mashadi), Mutia (Nadya Arina), dan Tasya (Nayla Purnama). Meriam mengatakan peran kali ini sangat karena ia menjadi seorang ibu tunggal.

"Semua karakter pasti ada beda-bedanya ya. Seorang ibu yang terluka, seorang ibu yang keras, seorang ibu yang egois, macam-macam karakter. Dan ya... ya berperan sesuai karakter yang diperlukan saja," ujar Meriam Bellina saat ditemui di Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2026).

Meski peran kali ini berbeda, aktris 60 tahun ini menampik ingin menghilangkan citra antagonis yang melekat pada dirinya. Hal ini lantaran tiap peran yang ia mainkan akan secara otomatis mengubah citranya.

"Itu otomatis ya. Kalau kita memang memerankan sebuah karakter yang memang jauh dari antagonis, otomatis orang juga akan berempati kepada kita. Asal kita bisa memainkannya dengan benar. Baik dan benar," jelasnya.

Lebih lanjut, Meriam Bellina mengungkap bahwa di kehidupan nyata kisah Retno sangat berbeda dengan dirinya. Meriam di kehidupan nyata sangat dekat dengan sang Ayah.

"Aku sama hubungan sama orang tuaku ya... sama Papiku ya enggak ada susah ya. Sama Papiku aku terbuka banget. Yang kagok hubungannya aku sama saudara-saudaraku justru. Jadi emang ada sih relate-relate-nya," pungkasnya.

Film Senin Harga Naik akan tayang pada 18 Maret 2026.