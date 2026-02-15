Ingatkan Persatuan, Cak Imin Sambangi Vihara Avalokitesvara Jakbar Jelang Imlek 2026

ERA.id - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (Cak Imin) datang ke Vihara Avalokitesvara, Jakarta Barat (Jakbar), jelang Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili, Minggu (15/2/2026).

Cak Imin yang juga Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) ini menyapa masyarakat etnis Tionghoa setempat sekaligus memberi bantuan sembako.

Dia kemudian menyebut perayaan Imlek tahun ini berlangsung di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Laju teknologi yang cepat, ketegangan geopolitik, konflik bersenjata berkepanjangan, krisis pangan dan energi, hingga liberalisme ekonomi, dinlainya telah memengaruhi masyarakat di seluruh aspek kehidupan.

"Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan peradaban tidak selalu berjalan seiring dengan kematangan moral dan kebijaksanaan," kata Cak Imin di Vihara Avalokitesvara, Minggu (15/2/2026).

Dia menambahkan dunia saat ini seakan tidak jelas dalam mengelola kekuasaan dan kepentingan. Hal ini memunculkan ketegangan terus muncul akibat egoisme dan hasrat untuk mendominasi.

Karena itu, Cak Imin memandang Imlek Tahun Kuda Api bukan hanya sekedar perayaan budaya, melainkan juga sebuah momentum refleksi diri tentang pentingnya kepemimpinan moral dan tanggung jawab bersama untuk tetap berpegang pada tujuan utama bernegara, yakni mensejahterakan rakyat.

"Refleksi ini berlaku bagi seluruh rakyat dan para pemimpin dunia, agar kita menempatkan kemanusiaan sebagai kepentingan tertinggi, karena permusuhan dan peperangan hanya membawa penderitaan bagi siapa pun," tuturnya.

Cak Imin kemudian mengaku bersyukur karena Indonesia bisa merayakan secara terbuka. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari jasa almarhum Presiden ke-4 RI, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang dengan keberanian moral membuka ruang kebebasan serta kesetaraan bagi seluruh warga negara melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, Dan Adat Istiadat Cina.

PKB, dikatakannya, akan terus merawat perjuangan Gus Dur tersebut.

"Akhir kata, semoga Imlek Tahun Kuda Api ini menjadi momentum bagi kita semua, para penyelenggara negara, wakil rakyat, dan seluruh elemen bangsa untuk meneguhkan kembali kepemimpinan yang bermoral, berani, dan setia kepada rakyat," jelasnya.

Setelah pidato ini, Cak Imin dan Dutavira Sthavira saling bertukar cinderamata. Cak Imin memberikan miniatur Kuda Api kepada Dutavira Sthavira. Sementara, Dutavira Sthavira memberikan lampion.