Misteri Mayat Mengering di Tumpukan Baju, Ternyata Ulah Suami Siri yang Sakit Hati Diusir

ERA.id - Warga Depok, Jawa Barat, dihebohkan dengan penemuan mayat yang sidah mengering dibawah tumpukan baju dan setrika. Polisi menyebut pelaku merupakan suami siri korban yang sakit hati.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan terduga pelaku pembunuhan diketahui berinisial ARH (44) yang merupakan suami siri korban.

"Motif sementara pembunuhan diduga dilatarbelakangi persoalan ekonomi," kata Budi.

Budi menyebutkan tersangka diketahui tidak memiliki pekerjaan kemudian merasa sakit hati setelah diusir dari rumah oleh korban. Rasa sakit hati itu pun kemudian membuat tersangka tega melakukan tindak pidana pembunuhan.

Ia menambahkan tersangka telah berhasil diamankan oleh Subdit 3 Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Minggu (8/3), sekitar pukul 15.30 WIB, di wilayah Jatimulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Saat ini kasus tersebut dalam proses penyidikan Ditreskrimum Polda Metro Jaya," katanya.

Sebelumnya viral di media sosial tentang penemuan jasad seorang perempuan berinisial DH (56) di kediamannya di kawasan Meruyung, Depok, Jawa Barat, Sabtu (7/3/2026). Jasad itu ditemukan dalam kondisi mengering di bawah tumpukan baju dan papan setrika.

Di atas tubuh korban ditemukan taburan bubuk kopi yang diduga sengaja disebarkan untuk menyamarkan bau busuk. Saat jasad ditemukan, kondisi rumah dalam keadaan berantakan.

Penemuan tersebut berawal saat anak korban berinisial LL, datang untuk membersihkan rumah tersebut. Korban sendiri diketahui terakhir kali terlihat oleh tetangga pada September 2025.

Diketahui LL sempat berkunjung pada Februari lalu namun tidak menaruh curiga karena mengira ibunya sedang berada di luar kota dan tidak mencium bau aneh dari dalam rumah.

Pihak Kepolisian Polsek Cinere kini tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut karena ponsel dan sepeda motor korban dilaporkan hilang.

Polisi juga mendalami keberadaan suami siri korban yang hingga kini tidak diketahui keberadaannya, setelah sebelumnya dikabarkan sempat terlibat perselisihan.