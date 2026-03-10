Jessica Mila Kenang Momen Tidak Terlupakan Bareng Vidi Aldiano, Tetap Nyanyi Meski Sakit

ERA.id - Jessica Mila membagikan kenangan terindah yang tidak terlupakan bersam Vidi Aldiano. Ia menyebut momen Vidi bernyanyi di pernikahannya menjadi memori tidak terlupakan.

Saat ditemui usai ziarah ke makam Vidi Aldiano di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Senin (9/3/2026), perempuan yang akrab disapa Mila ini mengungkap kebaikan Vidi semasa hidupnya. Mila menyebut momen pernikahannya dengan Yakup Hasibuan adalah memori terindah bersama Vidi.

“Yang nggak akan mungkin aku lupa adalah waktu saat aku wedding, emang udah janji untuk Vidi yang nyanyi di first dance aku. Terus saat itu tiba-tiba kayaknya Vidi agak drop kesehatannya,” ujar Mila.

Mila dan Yakup pun memutuskan agar Vidi tidak perlu bernyanyi di hari bahagianya. Namun suami Sheila Dara itu justru tetap ingin menyumbang lagu di hari bahagia Mila dan Yakup meski harus menahan sakit yang sedang diderita.

“Dia (Vidi) tetap menguatkan dirinya untuk tetap bisa perform dengan sangat baik dan dengan semangatnya dia dan tetap dengan senyumnya dia dan nggak pernah ada rasa apa ya yang bikin aku tuh jadi sedih karena waktu itu saat itu dia lagi sakit,” ungkapnya.

“Itu nggak akan aku pernah lupa sih karena itu benar-benar nunjukin segitu sayangnya dia sama teman-temannya,” sambung Mila.

Lebih lanjut, ibu satu anak ini berharap keluarga yang ditinggalkan, khususnya Sheila Dara diberi kekuatan untuk menjalani masa-masa sulit saat ini.

“Aku berharap semoga Tuhan kasih kekuatan untuk semua keluarga, untuk mamanya Vidi, papanya, Sheila (istri Vidi), adik-adiknya Vidi, Fadi dan Diva, dan semua keluarga dan sahabat-sahabat terdekat semua yang pastinya sangat berduka atas perginya Vidi,” pungkasnya.

Vidi Aldiano diketahui menghembuskan nafas terakhir pada Sabtu (7/3/2026) di kediamannya dengan ditemani orang-orang tercinta. Vidi menutup mata sekira pukul 16.33 WIB setelah berjuang selama enam tahun melawan kanker ginjal.

Jenazah Vidi Aldiano dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pemakaman itu dihadiri sejumlah kerabat seperti Bunga Citra Lestari, Tara Basro, Luna Maya, Raisa, Afgan, Enzy Storia, Yura Yunita, Isyana Sarasvati, Nino RAN, Baskara Mahendra, Yuki Kato, Deddy Corbuzier, Habib Ja’far, Reza Chandika, hingga Prilly Latuconsina.