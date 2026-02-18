Pagar Rumah Anak JK Diseruduh Mobil hingga Roboh, Pelaku Ngaku Ngantuk

ERA.id - Pagar rumah milik anak Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla, ditabrak hingga roboh oleh sebuah mobil, Rabu (18/2/2026). Mobil itu dikemudikan oleh seorang perempuan berinisial HP (35).

"Rumah tersebut rumah anak Pak JK," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Murodih kepada wartawan, Rabu (18/2/2026).

Murodhi menjelaskan kejadian ini terjadi dini hari tadi sekira pukul 03.45 WIB. HP saat itu sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Namun, dia diduga mengantuk sehingga menabrak pagar rumah tersebut.

"Kayaknya sih nggak ada ya (indikasi mabuk). Tapi memang lagi didalami juga. Namun dari informasi karena ngantuk," jelasnya.

Tidak ada korban dalam insiden ini. Murodih lalu mengatakan HP siap bertanggungjawab untuk memperbaiki kerusakan pagar rumah politikus Partai Golkar ini.

"Iya ini rencananya akan ada mediasi soal perbaikan kerusakan yang ada di sana," tuturnya.