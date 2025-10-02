Viral Pemuda Bawa Mobil Pajero Tabrak Rumah di Tangsel, Akibat Salah Injak Gas

ERA.id - Beredar video yang memperlihatkan sebuah mobil Mitsubishi Pajero warna hitam menabrak dua rumah warga di kawasan Pondok Ranji, Ciputat Timur, Tangerang Selatan (Tangsel).

Informasi ini banyak beredar di media sosial, satu di antaranya diunggah akun X atau Twitter @xendless_s. Dalam video dan narasi yang diunggah, mobil itu dalam posisi berhenti setelah menabrak rumah warga.

Sopir mobil Pajero itu disebut-sebut adalah seorang remaja. Saat kejadian, remaja ini sedang mengangkut dua wanita.

Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodiq menjelaskan kejadian itu terjadi pada Minggu (28/9) sekira pukul 03.45 WIB. Kejadian berawal ketika mobil Pajero berpelat B 1392 BJP yang dikemudikan oleh Ibrahim (15), melaju dengan kecepatan sedang di kompleks perumahan menuju ke arah Jalan Kuricang Raya.

Ibrahim lalu salah arah dan memundurkan mobilnya.

"Mobil kemudian maju kembali, pengemudi salah injak gas dan menabrak rumah warga yang berada di kanan jalan hingga roboh," kata Bambang kepada wartawan dikutip Kamis (2/10/2025).

Akibat kejadian ini, pagar besi dan tembok depan rumah milik AD (36) roboh. Rumah warga milik RSH (31) juga mengalami kerusakan pada bagian pagar dan tembok depan.

Untuk mobil Pajero itu turut mengalami kerusakan di bagian mesin depan, lampu, dan body kendaraan.

Polisi kemudian menuju ke lokasi. Setelah dilakukan mediasi, kasus ini selesai secara kekeluargaan.

"Kejadian out of control ini diselesaikan dengan musyawarah kekeluargaan dan membuat surat pernyataan kesepakatan bersama di depan ketua RW dan RT setempat," imbuhnya.