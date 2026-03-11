Dituduh Nunggak Cicilan, Pemobil Mercedez C300 di Jakarta Dicegat Penagih Utang

ERA.id - Sekelompok penagih utang atau mata elang mencegat pengemudi mobil Mercedes Benz C300 di Jalan Gunung Sahari, depan Mangga Dua Square, Jakarta Utara (Jakut), pada Selasa (10/3).

“Para pelaku mencegat mobil yang dikendarai korban dengan modus menuduh belum bayar cicilan kendaraan, dan korban melaporkan kejadian ke polisi melalui layanan 110,” kata Kapolsek Pademangan AKP Daniel Dirgala di Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Dia mengatakan laporan yang diterima Mapolsek Pademangan itu kemudian langsung ditindaklanjuti oleh piket Reskrim.

Menurut dia, pelapor berinisial F menyebutkan ada delapan orang yang mencegatnya saat mengendarai mobil bernomor polisi B 328 ETH.

Korban F, kata dia, dituding belum membayar cicilan selama kurang lebih empat bulan.

"Atas pengaduan melalui 110 tersebut, pemilik mobil maupun pihak debt collector diamankan ke Polsek Pademangan," tutur Daniel.

Selanjutnya, pemilik mobil dan komplotan pelaku diperiksa lebih lanjut oleh tim penyidik.

Sampai dengan saat ini, debt collector tersebut masih menjalani pemeriksaan di Unit Reskrim Polsek Pademangan.