Awalnya Pinjam untuk Pergi Beli Rokok, Pria di Jaksel Malah Curi Motor Teman

ERA.id - Pria berinisial MD (26) mencuri motor milik temannya, DLI (28) di jalan Masjid Al Huda, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Awalnya pelaku meminjam motor milik korban dengan alasan membeli rokok pada Sabtu (21/3).

Setelah dibawa, pelaku ternyata tak mengembalikan motor korban. Akhirnya, korban melapor ke polisi dan pelaku ditangkap.

"Telah diamankan pada Rabu (25/3) pukul 17.00 WIB," kata Kapolsek Pesanggrahan, Kompol Seala Syah Alam saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis kemarin.

"Setelah diamankan, diduga pelaku lupa akan keberadaan motor tersebut," ucapnya.

Setelah ditelusuri, motor korban ditemukan di Gang Asmat, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan pada Kamis (26/3) pukul 01.10 WIB.

Kini, polisi masih meminta keterangan pelaku dan saksi yang diketahui berada di tempat kejadian perkara (TKP).