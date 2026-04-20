Kasihan Uya Kuya Jadi Korban Hoaks, Dituduh Punya Ratusan Dapur MBG

ERA.id - Politisi PAN sekaligus Anggota DPR Surya Utama alias Uya Kuya (51), disebut memiliki ratusan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Ternyata itu hoaks.

Uya lalu lapor polisi. Polda Metro Jaya membenarkannya. kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, Minggu kemarin bilang laporan masuk pada 18 April 2026 pukul 22.10 WIB.

Uya Kuya melaporkan terkait dugaan Tindak Pidana Kejahatan Informasi Dan Transaksi Elektronik UU Nomor 1/2024 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) Juncto Pasal 35 dan atau Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 264 KUHP pada 18 April 2026.

Uya Kuya sebagai korban melaporkan seseorang yang masih dalam penyelidikan, bahwa dirinya melihat unggahan di akun media sosial Threads yang mengunggah fotonya dengan suntingan narasi bahwa korban memiliki 750 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Atas kejadian tersebut, Uya sebagai korban merasa dirugikan sehingga mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk membuat laporan polisi guna kepentingan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut.