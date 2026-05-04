Sopir Pajero Pengecut yang Tabrak Lari Pedagang Buah Gerobakan di Jaktim Ditangkap

ERA.id - Sopir mobil Mitsubishi Pajero penabrak lari pedagang buah gerobakan yang menyeberang jalan di Jakarta Timur pada Sabtu (2/5) silam, kini ditangkap.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani belum menjelaskan secara detail mengenai proses penangkapan dan identitas pengendara mobil tersebut.

Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Darwis Yunarta menjelaskan, insiden tersebut terjadi pada Sabtu (2/5) sekitar pukul 07.00 WIB di Jalan Raya Kalimalang Arah Timur dekat Halte Agraria wilayah Duren Sawit Jakarta Timur.

"Berdasarkan keterangan yang didapat dari petugas yang mencari informasi di TKP kendaraan jenis Mitsubishi Pajero dengan nomor B 1756 PJL melaju dari arah barat menuju timur di Jalan Raya Kalimalang," kata dia.

Sesampainya dekat Halte Agraria wilayah Duren Sawit, sopir Pajero menabrak seorang pedagang buah gerobak berinisial KA (62) yang membuat korban robek kepalanya, ibu jari tangan kanan patah, pipi kanan memar dan lecet. Kini korban dirawat di RS.Bhayangkara TK I Pusdokes Polri Jakarta Timur.

Sebelumnya viral video yang memperlihatkan mobil menabrak seorang pedagang yang sedang mendorong gerobak. Alih-alih berhenti untuk bertanggung jawab, sopir malah kabur dan tancap gas ke arah Kalimalang.