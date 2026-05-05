Dulu Ade Armando Dikeroyok, Kini Bro Ron Kader PSI yang Dipukuli hingga Viral, Pilu

ERA.id - Dua orang pria memukuli Wakil Ketua Umum (Waketum) PSI, Ronald Aristone Sinaga atau Bro Ron di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Videonya viral.

Insiden ini praktis menambah kelam pesona PSI, sebab jauh sebelum Bro Ron, Ade Armando pernah dikeroyok massa di sekitar Gedung DPR RI pada 2022 silam.

Kembali ke Bro Ron, Polres Metro Jakarta Pusat mengaku sudah menangkap pelaku setelah korban membuat laporan polisi pada Senin (4/5) sekitar pukul 16.22 WIB.

"Terduga pelaku dua orang sudah kami amankan di Polsek Menteng untuk di proses lebih lanjut," kata Kapolsek Metro Menteng, Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Braiel Arnold Rondonuwu kepada wartawan di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Kronologi

Awalnya Ron bersama dengan 15 orang lainnya yang merupakan karyawan dari PT. Sinergi Karya Sejahtera mendatangi Kantor Michael Putra Dan Partners untuk audiensi terkait gaji karyawan yang belum dibayarkan.

Di sana, Ron tidak dapat bertemu dengan Michael selaku orang yang didemo. Maka Polsek Metro Menteng pun berinisiatif untuk mengadakan mediasi di kantor Polsek Metro Menteng. Awalnya, proses audiensi di lokasi aman dan kondusif dengan didampingi oleh petugas.

Tiba-tiba muncul sekelompok orang tak dikenal dan langsung memukuli Ron. Mereka turut menghalangi proses audiensi.

"Akibat dari perbuatan sekelompok orang tersebut, situasi menjadi panas dan timbul percekcokan sampai dengan akhirnya korban menerima pukulan dari sekelompok orang tersebut," katan Braiel.