Aloy Suarakan Isi Hati Lewat Lagu PAIN, Siap Rilis Album DNA?

ERA.id - Unit duo elektronik yang digawangi oleh Mister Aloy dan Jayjax, DNA, merilis single terbaru berjudul "PAIN". Aloy dan Jay menggandeng PARKZ di rilisan terbarunya.

Dalam keterangan tertulis yang diterima ERA, Aloy mengatakan lagu "PAIN" ini diciptakan sebagai bentuk luapan emosional yang selama ini jarang diutarakan. Aloy menuturkan karya ini lahir dari kebutuhan untuk menghadirkan musik yang lebih dekat dengan pendengar.

"Kami ingin "PAIN' menjadi pengalaman yang bukan hanya bisa didengar, tapi juga dirasakan. Lagu ini adalah cara kami menyalurkan sisi emosional yang selama ini jarang kami tampilkan," ujar Aloy.

Terkait kolaborasinya dengan PARKZ, Jayjax mengatakan bahwa hal ini bisa memberikan dimensi baru dalam produksi musik DNA.

"PARKZ berhasil membawa energi berbeda yang membuat 'PAIN' terasa lebih immersive. Kami ingin pendengar bisa masuk ke dalam atmosfer lagu ini dan merasakan intensitasnya," tutur Jayjax.

DNA sendiri sebelumnya telah sukses berkolaborasi dengan sejumlah nama seperti Indahkus dan Qory Gore, dan kini mereka semakin memperluas cakrawala musikal dengan menghadirkan unsur cross-genre serta cross-culture dalam karya-karya terbaru.

Kehadiran single "PAIN" juga memunculkan spekulasi di kalangan penggemar mengenai album baru yang tengah dipersiapkan DNA dan direncanakan rilis pada pertengahan tahun ini.

Meski belum ada konfirmasi apakah lagu "PAIN" akan menjadi bagian dari album tersebut, antusiasme audiens semakin meningkat.

Lewat perilisan lagu ini, DNA berharap dapat menghadirkan musik yang lebih fresh dan relatable bagi pendengar lama maupun audiens baru.

Saat ini single "PAIN" milik DNA featuring PARKZ sudah tersedia di seluruh digital streaming platform di bawah naungan HALOS Records.