Digelar 3 Hari, BeautyFest Asia Jakarta Dimeriahkan Aldi Taher hingga Puluhan Brand Ternama

ERA.id - Festival kecantikan terbesar di Indonesia, BeautyFest Asia kembali digelar di tahun 2026. Festival ini akan diselenggarakan pada 29-31 Mei 2026 di Kota Kasablanka, Jakarta.

Mengusung tema "SHE.Action", BeautyFest Asia Jakarta 2026 mempertemukan beauty enthusiasts, creators, komunitas, hingga berbagai brand kecantikan ternama dalam satu pengalaman yang interaktif dan menginspirasi. Tema ini dipilih sebagai representasi dari perempuan yang menjadikan kreativitas, passion, dan pilihan hidup mereka sebagai bentuk aksi untuk membawa perubahan.

Nantinya para pengunjung yang dating akan disuguhkan oleh berbagai rangkaian aktivitas yang menghadirkan perpaduan antara beauty, lifestyle, self-expression, dan entertainment.

BeautyFest Asia Jakarta 2026 juga menghadirkan berbagai workshop interaktif yang dirancang lebih personal dan experiential, seperti creative journaling workshop dan MBTI perfume workshop. Kemudian rangkaian talkshow dari Aprilian Tika dari Plus Size Model dan Creator, beauty exprets, creators, hingga public figure dengan berbagai topik menarik yang akan dibahas.

Tidak hanya itu, berbagai interactive booth activities juga dapat dinikmati langsung selama acara berlangsung, mulai dari tarot reading experience, temporary tattoo,

quick manicure session, photo booth experience, hingga berbagai beauty games dan brand activations dari puluhan tenant yang hadir di area festival.

Dari sisi entertainment, BeautyFest Asia 2026 akan dimeriahkan oleh penampilan Wijaya 80 dan Aldi Taher.

Lebih lanjut, BeautyFest Asia Jakarta 2026 juga diramaikan oleh puluhan brand kecantikan, wellness, healthcare, dan lifestyle ternama seperti L’Oréal Paris, ESQA, ERHA Store, NIVEA, Hada Labo, Watsons, Marina, Viva Cosmetics, TRESemmé, dan berbagai brand lainnya yang menghadirkan promo menarik, experiential booth, serta aktivitas interaktif selama acara berlangsung.