Viral Model Ngaku Kena Bacok Begal, Polisi: Itu Luka Bisul Meletus

ERA.id - Polda Metro Jaya mengungkap hasil pemeriksaan model berinisial AWS yang diduga menjadi korban begal di kawasan Jakarta Barat, yang sempat viral di media sosial, pada Sabtu (16/5). Polisi menyebut luka itu adalah bisul yang meletus.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan luka yang sempat diklaim itu bukan dari pelaku begal. Budi menuturkan dari hasil visum et repertum, luka tersebut adalah bisul yang meletus, bukan bacokan begal.

"Kami ulangi kembali, luka tersebut adalah bisul yang meletus. Jadi bukan karena bacokan pelaku begal. Ini harus kami sampaikan kepada publik," kata Budi di Polda Metro Jaya, Jumat (22/5/2026).

Budi menjelaskan pemeriksaan terhadap AWS ini dilakukan guna mendalami mofit yang bersangkutan. AWS pun diperiksa pada Kamis (21/5).

"Ini ada korelasi tadi dengan yang ditanyakan pertama. Apakah ada suatu upaya kelompok-kelompok tertentu membuat cipta kondisi dengan mengunggah, mengaku bahwa yang bersangkutan adalah bagian dari korban. Nah, itu yang ingin kita klarifikasi," ucapnya.

"Iya, di (periksa) Siber Polda Metro Jaya dalam rangka penjelasan yang bersangkutan," kata Budi, Kamis (21/5).

Berdasarkan informasi yang dikutip dari Antara, AWS keluar dari ruang Ditreskrimum Polda Metro Jaya sekitar pukul 20.27 WIB mengenakan pakaian hoodie biru dan celana cokelat.

Saat dikonfirmasi, AWS tampak terdiam, menangis tersedu dan langsung menuju kendaraan untuk pergi meninggalkan wartawan yang sudah menunggu kedatangan dirinya.