BTS Konser di Jakarta 2 Hari, Harga Tiket Paling Murah Rp1,8 Juta

ERA.id - Boy group asal Korea Selatan, BTS, resmi menggelar konser di Indonesia pada akhir tahun 2026. BTS akan bertemu penggemar selama dua hari pada 26 dan 27 Desember 2026.

Pengumuman ini disampaikan langsung oleh promotor iMe Indonesia melalui unggahan di Instagram. Pada unggahan itu, promotor mengungkap Jungkook Cs akan menggelar konser dua hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

"BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN JAKARTA - Show announcement 26 & 27 December 2026 Gelora Bung Karno Main Stadium," demikian pernyataan promotor, dikutip ERA, Jumat (22/5/2026).

Terkait harga tiket konser BTS di Jakarta, iMe Indonesia membagi ke lima kategori berbeda dengan kisaran Harga mulai dari Rp1,8 juta hingga Rp4,5 juta. Promotor menetapkan lima kategori tersebut dengan sistem duduk yang dilengkapi dengan nomor kursi.

Sistem duduk dengan nomor kursi ini memungkinkan penggemar tidak akan rebutan untuk masuk ke dalam vanue konser.

Sementara itu, untuk rincian Harga tiket di tiap kategorinya, promotor membanderol harga Rp1,8 juta untuk CAT 3. Kategori ini ditempatkan di kursi tribune paling atas.

Kemudian untuk area tribun tengah, penggemar bisa membeli CAT 2 dengan harga Rp2,3 juta. Sedangkan untuk CAT 1 atau tribune bawah di harga Rp2,8 juta.

Bagi penggemar yang ingin merasa lebih dekat dengan RM, Suga, Jungkook, J-Hope, V, Jimin, dan Jin, bisa membeli kategori Platinum Floor dan Platinum Tribune seharga Rp3.650.000.

Namun untuk penggemar yang ingin mendapat keuntungan lebih di konser BTS kali ini, promotor menyediakan kategori VIP Package seharga Rp4,5 juta. Khusus untuk kategori VIP, penggemar bisa mendapat keuntungan berupa Soundcheck VIP atau sesi latihan persiapan sebelum konser dimulai.

Selain itu, pemegang tiket VIP juga akan mendapatkan ID khusus berbentuk VIP laminate dan lanyard, poster resmi, paket hadiah, serta akses jalur khusus untuk membeli merchandise. Sedangkan bagi pemegang tiket kategori selain VIP akan mendapat poster resmi sebagai bonus kenang-kenangan.

Lebih lanjut, promotor juga menyampaikan penjualan tiket konser BTS di Jakarta akan dibagi dalam dua babak, presale dan general onsale. Penggemar yang ingin melakukan pembelian presale diwajibkan untuk mendaftar Weverse ARMY Membership Presale mulai Jumat (22/5) pukul 12:00 WIB hingga Rabu (27/5) pukul 10.00 WIB.

Untuk penggemar yang berhasil mendaftar keanggotaan bisa mulai melakukan pembelian tiket presale pada 9 Juni 2026. Namun perlu menjadi catatan, untuk presale tiket berlangsung terbatas mulai dari pukul 12.00 WIB hingga 22.00 WIB.

Bagi penggemar yang tidak mendaftar keanggotaan bisa mengikuti pembelian tiket secara general yang akan dibuka pada Kamis, 11 Juni 2026 pukul 12.00 WIB.