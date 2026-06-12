Alasan Polisi Alihkan Aksi Demo dari Bundaran HI ke Gedung DPR

ERA.id - Polda Metro Jaya mengalihkan titik demo yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) menuju Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pengalihan ini dilakukan lantaran Bundaran HI bukan lokasi yang tepat untuk menyuarakan aksi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan bahwa pengalihan aksi ini dilakukan agar aspirasi mahasiswa dan kelompok sipil tetap bisa terlaksana dengan baik. Budi menyebut Bundaran HI tidak efektif digunakan untuk menyuarakan pendapat.

“Memang kita ketahui bahwa seputaran Bundaran HI itu bukan merupakan tempat yang untuk menyampaikan aspirasi. Karena memang ada kegiatan-kegiatan perekonomian, kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya, sehingga kita sama-sama memaklumi, memahami untuk saling menghormati,” ujar Budi Hermanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Budi menjelaskan massa aksi demo yang terdiri dari mahasiswa dan kelompok sipil bisa tetap menyuarakan pendapatnya di Patung Kuda maupun depan Gedung DPR/MPR RI. Hal ini dinilai lebih efektif dan tetap dilindungi oleh undang-undang.

“Dan kami juga dari Direktorat Intelijen sudah berkomunikasi untuk mengalihkan titik tadi di Bundaran HI bisa di sekitar Patung Kuda ataupun di depan DPR/MPR, sehingga aspirasinya juga tersampaikan dengan baik dan ini juga dilindungi oleh undang-undang,” ungkapnya.

Untuk mengamankan aksi demo ini, polri menerjunkan personel gabungan TNI-Polri berjumlah 6.088 anggota. Gabungan ini terdiri dari TNI 500 personel, Korps Brimob 1.000 personel, BKO dari Korps Sabhara 200 personel, Polda Metro Jaya 3.802 personel, dan Polres Metro Jakarta Pusat 586 personel.

Lebih lanjut, Budi mengimbau agar massa aksi tetap menjaga ketertiban dan tidak merusak fasilitas umum yang ada.

“Kami juga menghimbau untuk kita sama-sama, adik-adik mahasiswa yang menyampaikan aspirasi, menjaga fasilitas umum, fasilitas publik, menghormati masyarakat lain yang juga memiliki aktivitas sehari-hari,” pungkasnya.

Diketahui aksi demo mahasiswa akan dilaksanakan pada Jumat (12/6/2026) di Bundaran HI. Aksi ini dijadwalkan akan berlangsung sekira pukul 13:00 WIB.

Namun berdasarkan hasil pantauan ERA, mahasiswa Universitas Indonesia yanv akan menyuarakan aksinya justru tidak diizinkan masuk ke area Bundaran HI. Mereka diminta untuk menyuarakan aksinya di depan Gedung DPR/MPR.