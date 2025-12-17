Jadi Burung di Garuda di Dadaku, Revalina S. Temat Akui Hampir Nyerah

ERA.id - Revalina S. Temat mengungkap tantangan akting tanpa visual saat mengisi suara karakter Dewi Garuda di film animasi Garuda Di Dadaku.

"Biasanya tampil kelihatan mukanya, ini suaranya doang," ungkap Revalina saat ditemui di Press Conference: Teaser Poster & Teaser Trailer film Garuda Di Dadaku di XXI Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025).

Revalina mengaku pendekatan karakter dengan visual dan tanpa visual sangat berbeda.

Perbedaan tersebut yang membuat proses pengisian suara harus dilakukan berulang kali sampai menemukan yang diinginkan.

"Jadi pendekatan karakter itu kan beda banget ya dari yang ada visualnya, dan ini enggak ada gitu. Rasanya tuh aku pas take suaranya udah all out tapi katanya kurang, belum dapat. Sampai berkali-kali ya Mas Ronny (sutradara), sampai dicari lagi, diulang lagi. Aku pun sampai agak-agak menyerah," akunya.

Tantangan tersebut semakin terasa karena ia mengisi suara karakter burung, bukan manusia. Ia mengaku kesulitan membayangkan karakter tersebut yang kemudian harus disuarakan tanpa melihat secara visual.

"Ini burung gitu yang ngomong. Jadi enggak tahu burung tuh kalau ngomong gimana. Terus, apalagi Dewinya burung. Nah, enggak ngerti. Aku tuh enggak ada gambaran, enggak ada bayangan,” jelasnya.

Dalam film Garuda Di Dadaku, karakter Dewi Garuda merupakan sosok yang paling bijaksana dan adil diantara Dewan Garuda lainnya.

"Enggak segampang itu. Menantang banget, iya. Pertama kali tapi ya nagih sih," pungkasnya.