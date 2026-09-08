Atasi Abu Vulkanik, Damkar Semprot Jalanan di Kota Wisata Cibubur

ERA.id - Petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk membersihkan jalan raya, pedestrian, dan fasilitas umum di perumahan Kota Wisata Cluster Cibubur, Selasa (8/9/2026).

Langkah ini diambil guna mengatasi dampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau yang menyelimuti wilayah Jabodetabek sejak Minggu, 6 September 2026.

Penyemprotan dilakukan secara masif menggunakan metode light water spray dan mobil water mist agar abu yang mengendap tidak kembali beterbangan tertiup angin atau kendaraan.

Ketua RW 051 Cluster Visalia Kota Wisata, Fendi Munawan mengatakan penyemprotan ini dilakukan bentuk peduli kesehatan warga Cluster Vislia.

"Abu vulkanik yang menumpuk perlu segera dibersihkan karena dapat menjadi debu yang berisiko mengganggu kesehatan, terutama pernapasan. Mari bersama menjaga kebersihan dan keselamatan lingkungan Cluster " Kata Fendi Munawan.

Sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau dilaporkan telah mencapai wilayah Jabodetabek, termasuk kawasan perumahan dan wisata di sekitar Bogor dan Cibubur.