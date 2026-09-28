Rela Rogoh Kocek Puluhan Miliar, Raffi Ahmad Bakal Tayangkan ASEAN Club Championship di YouTube RANS

ERA.id - Pembawa acara Raffi Ahmad memberi dukungan penuh untuk dua klub sepakbola Tanah Air, Persib Bandung dan Borneo FC, di kancah ASEAN. Raffi bahkan rela mengeluarkan uang puluhan miliar untuk mendukung dua klub sepakbola kebanggaan Indonesia.

Bersama dengan MNC Grup, RANS Entertainment menjadi official broadcast partner untuk menyiarkan pertandingan dua club sepakbola raksasa Indonesia, Persib Bandung dan Borneo FC yang berlaga di ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026/2027. Raffi mengungkap pertandingan ini akan disiarkan secara gratis di kanal YouTube RANS Entertainment dengan membeli lisensi resmi pertandingan tersebut.

“Bagi kami, bentuk dukungan terbesar dan paling nyata adalah keberanian membeli lisensi hak siar turnamen ini yang nilainya sangat mahal," kata Raffi Ahmad saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (28/9/2026).

Utusan Khusus Presiden Indonesia ini bahkan mengungkap untuk membeli hak siar itu, pihaknya dan MNC Grup menggelontorkan dana hingga miliaran rupiah. Namun ia menekankan nominal fantastis ini bukan menjadi masalah.

“Ini kita beli, maksudnya beli supaya bisa disaksikan gratis sama seluruh masyarakat Indonesia. Ini beli, kalau tanya harga, ih harga bukan M-nya tuh bukan satu digit maksud saya gitu lho. Nggak, bukan. Maksud saya ini salah satu bentuk komitmen dari kami untuk men-support gitu,” jelasnya.

Lebih lanjut, suami Nagitq Slavina ini turut menegaskan komitmennya untuk memberi dukungan penuh kepada Persib Bandung dan Borneo FC. Di sisi lain, Raffi juga mengingatkan di pertandingan kali ini bukan hanya mewakili Jawa Barat dan Kalimantan saja, tetapi Indonesia.

“Jangan dilihat Persib itu lalu dari Jawa Barat, jangan dilihat Borneo dari Kalimantan, tapi inilah perwakilan dari Indonesia di kancah ASEAN,” tegasnya.

Sementara itu, Co-CEO MNC Group, Angela Tanoesoedibjo mengatakan alasan pihaknya memituskan untuk berkolaborasi dengan Raffi Ahmad melalui Rans Entertainment. Menurutnya, RANS Entertainment memiliki keunggulan yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi kekuatan televisi terestrial.

"RANS memiliki kedekatan kuat dengan generasi muda, penetrasi digital yang tinggi, serta community engagement yang luar biasa. Penggabungan dua kekuatan ini diharapkan dapat memperluas akses penayangan agar masyarakat di mana pun bisa ikut mendukung Persib dan Borneo FC," ujar Angela Tanoesoedibjo.

"Kolaborasi ini bisa membuat masyarakat bisa menyaksikan dua club raksasa Indonesia ini, baik lewat televisi maupun digital," sambungnya.