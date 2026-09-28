Belajar Bahasa Thai Hampir 4 Tahun, Gandhi Fernando Akhirnya Sutradarai Series Thailand

ERA.id - Gandhi Fernando memutuskan untuk berkarier di Negeri Gajah Putih, Thailand, sebagai sutradara. Gandhi bahkan belajar bahasa Thai selama empat tahun untuk menunjukkan keseriusannya.

Keputusan Gandhi Fernando mempelajari bahasa Thai selama bertahun-tahun ini membawanya ke babak baru di perjalanan kariernya. Peluang karier yang bermula dari kebiasaannya menonton film dan series produksi Thailand, justru membawanya terjun langsung sebagai sutradara.

Gandhi kemudian memutuskan mempelajari bahasa Thai meski saat itu belum mengetahui apakah kemampuan tersebut suatu hari akan membawanya bekerja di Thailand.

“Waktu mulai belajar bahasa Thai, sebenarnya aku belum yakin tujuanku mencapai industri hiburan di Thailand akan tercapai apa enggak. Aku cuma simply merasa tertarik dengan Thailand dan industri hiburannya. Kali aja beruntung bisa tembus pasar sana, nothing to lose lah,” ujar Gandhi.

Selama hampir empat tahun, Gandhi mempelajari bahasa Thai secara bertahap di tengah kesibukannya menjalani aktivitas di industri film Indonesia. Baginya, proses tersebut menjadi bentuk persiapan apabila suatu saat kesempatan untuk bekerja di Thailand benar-benar datang.

“Aku dari awal nggak pernah tahu apakah belajar bahasa Thai ini nantinya benar-benar akan membawa aku ke industri hiburan Thailand atau enggak. Tapi aku pikir, kalau memang mau mencoba masuk ke sana, setidaknya aku harus mempersiapkan diri. Jadi aku jalanin aja pelan-pelan, belajar bahasanya, kenal lebih banyak orang, dan mulai cari peluang. Ternyata setelah hampir empat tahun, jalannya mulai terbuka satu per satu,” ungkapnya.

Usaha Gandhi serius membangun karier di Thailand pun berbuah manis. Ia dipercaya untuk menggarap series Badminton Boys yang dibintangi Ping Krittanum Aunchananun.

Gandhi tidak hanya bekerja bersama aktor dan kru lokal, tetapi juga harus mengarahkan proses produksi menggunakan bahasa Thai. Menurut Gandhi, penggunaan bahasa Thai dalam pekerjaan profesional memberikan tantangan berbeda dibandingkan percakapan sehari-hari.

“Kalau ngobrol sehari-hari mungkin masih bisa santai. Tapi ketika directing, aku harus bisa menjelaskan emosi karakter, blocking, tempo dialog, sampai detail adegan kepada aktor dan kru. Di situ aku baru benar-benar merasa bahwa semua waktu yang aku habiskan untuk belajar bahasa Thai ternyata ada gunanya,” jelasnya.

Gandhi mengakui kemampuan bahasa Thai-nya masih terus berkembang. Meski demikian, ia memilih untuk berkomunikasi langsung dengan tim lokal selama proses produksi.

Bagi Gandhi, pengalaman tersebut bukan sekadar tentang kemampuan menguasai bahasa, tetapi juga keberanian untuk masuk ke lingkungan baru dan beradaptasi dengan budaya kerja yang berbeda.

“Aku masih terus belajar sampai sekarang. Masih banyak yang belum aku kuasai. Tapi justru menyenangkan ketika sesuatu yang dulu aku pelajari karena suka, sekarang menjadi bagian dari pekerjaan aku,” lanjutnya.

Series Thailand Badminton Boys, yang ditulis dan disutradarai Gandhi Fernando, dijadwalkan tayang mulai 10 Oktober 2026 melalui iQIYI dan dirilis secara serentak di 190 negara.