Tak Hanya Dituntut Hukuman Mati, Herry Wirawan Juga Dituntut Perampasan Harta untuk Jaminan Korban

ERA.id - Dalam sidang kasus pemerkosaan yang dilakukan predator seks Herry Wirawan (HW), Jaksa Penuntut Hukum Umum bukan hanya menuntut hukuman mati, tapi juga sejumlah tuntutan lainnya. Diantaranya membayar denda sebesar Rp500 juta, dan membayar restitusi kepada para korban sebesar Rp331 juta.



Usai persidangan, Kepala Kejati Jawa Barat Asep N Mulyana yang dalam persidangan tersebut, berlaku sebagai Jaksa Penuntut Umum mengatakan kalau kejahatan yang dilakukan oleh HW tergolong the most serious crime (kejahatan yang sangat serius).



"Beberapa argumen kenapa kejahatan yang dilakukan oleh HW tergolong sangat serius, karena kami mengacu pada keputusan konferensi PBB, dengan kata lain, tindakan yang dilakukan oleh tersangka disoroti oleh dunia," jelas Asep saat dihubungi oleh era.id, Selasa (11/1/20221).



