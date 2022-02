Polisi Dikabarkan Tahan Petinggi KSP Indosurya, LQ Indonesia Lawfirm: Terima Kasih Mabes Polri

ERA.id - Para tersangka Kasus Koperasi Indosurya, Henry Surya, June Indria dan Suwito Ayub dikabarkan sudah ditahan. Namun, Dirtipideksus Mabes Polri, Brigjen Whisnu Hermawan mengaku polisi baru akan mengadakan pers release resmi Hari Selasa (1/3/2022).



LQ Indonesia Lawfirm tidak terkejut dengan berita tersebut. Advokat Alvin Lim, ketua pengurus LQ Indonesia selaku kuasa hukum Pelapor Kasus Indosurya di Mabes memberikan keterangan bahwa sudah diduga bahwa akhirnya akan ditahan.



"Mabes dan Kejaksaan sudah memberikan janjinya dan akan bekerja profesional. Terima kasih Tipideksus Mabes Polri yang sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Dari awal sudah saya sampaikan dalam kasus gagal bayar, PKPU selalu dijadikan modus untuk menghindari pidana dan memberikan janji palsu. Lihat sejarahnya dari koperasi langit biru, Koperasi Cipaganti dan First travel tidak ada cicilan yang dibayar lunas, 10 persen saja tidak. Lalu parahnya aset yang disita seperti kasus First Travel malah diambil negara dan tidak dikembalikan ke para korban. Ini disebabkan karena lawyer yang mengurus kasus First Travel tidak paham hukum. Nggak heran hasilnya para korban First Travel semua gigit jari" kata Alvin, Minggu (27/2/2022).



