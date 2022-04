Buruh Dilarang Pakai JIS untuk May Day, Said Iqbal: Surat dan WA Kami Tak Dibalas Anies

ERA.id - Partai buruh bersama ORI KSPSI, KSPI, KPBI, KSBSI, SPI, dan 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional serta forum guru honorer, konsorsoum miskin kota (UPC), JALA PRT, buruh migran, dan ojol akan menggelar aksi May Day 1 Mei 2022 di depan kantor KPU. Demikian disampaikan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal di Jakarta, Sabtu (30/4/2022).



Said Iqbal mengatakan, massa aksi berasal dari Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang.



“Di tengah para buruh yang mayoritas sudah pulang kampung. Partai buruh dan organ serikat buruh melakukan aksi di KPU untuk menyerukan 3 tuntutan. Satu meminta KPU menyelenggarakan Pemilu jurdil. Dua, meminta KPU mengkampanyekan tolak politik uang dan didiskualifikasi sebagai Parpol peserta Pemilu. Tiga, meminta KPU melaksanakan Pemilu tepat waktu pada 14 Februari 2024,” kata Said Iqbal.



Tag: Said iqbal partai buruh hari buruh 1 mei may day May Day 2022 Partai Buruh dideklarasikan Partai Buruh JIS jakarta