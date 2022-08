Didapuk Nyanyikan Ulang Lagu "Andaikan Kau Datang Kembali", Andmesh Kamaleng Bayangkan Mendiang Sang Ayah

ERA.id - Andmesh Kamaleng didapuk untuk menyanyikan ulang lagu "Andaikan Kau Datang Kembali", sebagai soundtrack dari film Miracle in Cell No. 7. Untuk menyanyikan ulang lagu ini, Andmesh mengaku cukup terbebani, terlebih sudah banyak dinyanyikan oleh musisi lain sebelumnya, yakni Koesplus, Erwin Gutawa, Ruth Sahnaya, dan NOAH.



"Bebannya di lagunya. Lagunya sudah kuat banget. Saya harus membawa nyawa baru di lagu ini, karena lagu ini dibawakan sama penyanyi lain yang kuat juga karakternya. Saya harap bisa nyampai dengan cerita filmnya," kata Andmesh saat konferensi pers di Duren Tiga, Rabu (24/8/2022).



Demi keluar dari bayang penyanyi lainnya, Andmesh ternyata memiliki caranya sendiri. Ia menyanyikan lagu tersebut sambil membayangkan bisa bertemu kembali dengan mendiang ayahnya.



"Saya kebetulan sudah nggak punya papa dan lagu ini scene-nya ini bersangkutan dengan papa. Saya membayangkan papa saya ketika saya take vokal," ungkapnya.



Dengan membayangkan bertemu kembali mendiang ayahnya, Andmesh mengaku bisa menghayati lagu tersebut dengan baik, bahkan hanya membutuhkan sekali rekaman saja. Ia pun mengaku sangat menaruh perasaan ke lagu tersebut dan berharap bisa menjadi pembeda dari penyanyi lainnya.

"Ketika take vokal, saya cuma one take, oke. Jadi, saya benar-benar menaruh rasa, andaikan saya bisa bertemu papa saya kembali dan mungkin rasa itu yang bisa membedakan Andmesh dengan Koesplus, om Erwin, Ruth Sahanaya, dan NOAH," lanjut Andmesh.